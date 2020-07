Esplosioni nel Bellinzonese: il giovane era già stato arrestato nel 2018

È un volto noto agli inquirenti il 21.enne tuttora in carcere, in stato di detenzione preventiva, per l’esplosione avvenuta nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio scorso alle scuole elementari sud di Bellinzona e per la deflagrazione del 13 marzo allo stand di tiro ai Saleggi. Come appreso dal CdT, il giovane era già stato arrestato nel marzo 2018 per la serie di botti notturni che avevano tolto il sonno a più di un cittadino in alcuni quartieri della Città aggregata. La successiva perquisizione al suo domicilio aveva consentito alla Polizia cantonale di trovare dei petardi. Si era giunti a lui grazie a dei resti, proprio, dei botti. Il ragazzo, cittadino svizzero, ci è ricascato a distanza di due anni. E ha trascinato con lui suoi due amici, un 20.enne cittadino spagnolo ed un 17.enne di...