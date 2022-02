AGGREGAZIONI

Votazione consultiva in Bassa Leventina: c’è grande attesa per l’esito dell’appuntamento con le urne - Nel Comune guidato dal sindaco Stefano Rosolino Bellotti i voti favorevoli al matrimonio allargato sono stati ben 288, mentre i contrari solo 56 - Plebiscito anche a Bodio con l’81% di sì - Si attendono Personico (gli exit poll dicono che prevarrà il no) e Pollegio (no pressoché scontato)