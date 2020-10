Ciò è stato possibile grazie allo sforzo compiuto da Valbianca per ampliare l’offerta creando in particolare alcune nuove varianti create sulle piste già esistenti e avendo a disposizione una squadra che si è occupata regolarmente della manutenzione dei percorsi. La stazione di Pesciüm ha proposto delle novità non solo per quanto riguarda i percorsi, ma anche a livello di abbonamenti. Da segnalare il Bike Pass, un’aggiunta alla stagionale estiva che ha permesso di usufruire illimitatamente dei percorsi per mountain bike e degli impianti e il Bike After Work, l’apertura prolungata degli impianti il giovedì sera per potersi divertire più a lungo. Molto apprezzata anche la giornaliera MTB, le cui vendite hanno visto un incremento del 154%. A completare l’offerta dedicata alle due ruote è stato aperto un piccolo shop con noleggio completo di un’officina con qualche attrezzo per piccole riparazioni. Valbianca non dorme sugli allori e in vista della prossima stagione sta pianificando lo sviluppo ulteriore e il miglioramento dell’Airolo Bike Park.