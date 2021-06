Un ricco calendario di eventi estivi. Lo propone il Comune di Faido tra sport, musica, cultura e scoperta del territorio. Dopo le prime proposte giunte sul tavolo del Municipio, il gruppo di lavoro è stato ampliato con il coinvolgimento di vari partner locali. I preparativi hanno dovuto ovviamente fare i conti con le restrizioni sanitarie ancora in vigore. «In collaborazione con l’hotline cantonale abbiamo elaborato i piani di protezione per le singole manifestazioni e attività», spiega l’animatore turistico comunale Daniele Zanzi. Tra le proposte spicca quella offerta alla pineta nei pressi della cascata della Piumogna. «Per raggiungere l’area l’anno scorso il Municipio ha allestito una zona parcheggio e uno specifico sentiero nel verde, mentre quest’anno è stata migliorata la segnaletica e in collaborazione con i forestali ed il Patriziato vi è stato un ampliamento». Ora sono dunque a disposizione nuovi tavoli e grill, servizi igienici e due postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti. Un’area quindi molto invitante, ma il Comune invoca la collaborazione di tutti «affinché i servizi possano resistere nel tempo».

Tra giochi e sentieri didattici

Al di là della cascata, nel corso dell’estate faidese sarà possibile praticare sport e movimento in compagnia ad esempio noleggiando le BMX allo snack bar pista e divertendosi nella nuova Bike Area con pump track e skill trails. Inoltre fino al 7 luglio sarà aperta la pista StreetFloorball: un campo di unihockey potrà essere utilizzato per partite 3 contro 3. L’animatore turistico tiene a ricordare che sono ora pure a disposizione i nuovi percorsi didattici «GiocaFaido»: si tratta di due circuiti con venti postazioni complessive in cui vengono poste domande varie. Questa proposta va ad aggiungersi ai percorsi didattici già presenti sul territorio come le Gole del Piottino, il circuito sulla diversità forestale dalla cascata Piumogna, il sentiero del montanaro di Carì, il sentiero del Rii da Laium (sopra Anzonico) e il sentiero Arte in Pineta di Cavagnago.

Musica e culture

Per quanto riguarda l’offerta culturale, musicale e ricreativa, si segnalano il 26 giugno alle 16 ad Anzonico il concerto con il quartetto Café Mondial e il 3 luglio dalle 17 la festa in piazza a Sobrio. Ci sarà poi come da tradizione il Sobrio Festival nei weekend di luglio (programma su www.arsdei.org); il 28 luglio alle 21 spettacolo Lazzi di Luzzo «À la Carte» nella palestra del centro scolastico di Faido. È inoltre aperta giornalmente dalle 9 alle 18 la mostra di Giorgio Brenni dedicata a San Bernardino da Siena presso l’omonimo Oratorio.

«Farci conoscere»

Un bel cartellone di proposte, dunque. Cosa si aspetta il Comune, come ritorno sul proprio territorio? «Lo scopo di queste proposte è di offrire alla popolazione, ai villeggianti, ai turisti e visitatori dei momenti di spensieratezza nel rispetto delle disposizioni in vigore e far conoscere la nostra splendida località», risponde Daniele Zanzi.

La cascata della Piumogna. ©CdT/Chiara Zocchetti

