Gli abitanti di Pian San Giacomo, frazione di Mesocco, possono dormire sonni un po’ più tranquilli. Negli scorsi giorni il Consiglio di Stato grigionese ha approvato la sistemazione del ponte Lant con conseguente correzione della Strada italiana nel tratto dove attraversa il Ri de Lant. In passato, in occasione di episodi di maltempo, quel segmento della carreggiata era stato ripetutamente interessato da fenomeni di cadute di fango e detriti. In particolare durante l’estate 2008 la strada cantonale era stata completamente sepolta a seguito di un forte temporale ed era rimasta bloccata per giorni. L’investimento è pari a 2,9 milioni.

Nell’ambito del progetto occorrerà sistemare, tra l’altro, il ponte Lant. Attualmente il tombinone del Ri de Lant sotto l’esistente manufatto presenta un diametro di soli 2,5 metri. «Già in caso di eventi minori il ponte non è più a prova di piena», puntualizza il Governo. Per migliorare la sicurezza contro le piene in questo tratto stradale il progetto prevede di spostare la carreggiata nei pressi del ponte di circa 18 metri verso valle e di adeguare il letto del riale nei pressi dell’attraversamento. «Con la realizzazione del progetto di costruzione la protezione dai pericoli naturali viene migliorata aumentando la capacità idraulica del fiume nei pressi del ponte. Inoltre la geometria stradale viene migliorata», sottolinea il Consiglio di Stato retico.

Nell’estate 2020 il tema era arrivato anche sui banchi del Legislativo di Mesocco. Il plenum aveva dato luce verde al credito lordo di 350.000 franchi (con costi netti per il Comune pari a 70.000 franchi) per innalzare la strada comunale aumentando così la sezione del canale, in modo da garantire maggiore sfogo alle acque in caso di maltempo.

