In occasione della «Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale» istituita dall’ONU e che ricorre ogni anno il 21 marzo, la Città di Bellinzona dal 2016 organizza la manifestazione denominata «RAzZISMO?». Una serie di iniziative volte a sottolineare questa importante ricorrenza, offrendo ai cittadini un’occasione di incontro, di convivialità e di riflessione per valorizzare le unicità che caratterizzano la nostra società multietnica. Tuttavia per il secondo anno consecutivo la manifestazione, che si sarebbe dovuta svolgere il 27 marzo nella corte di Palazzo Civico, non sarà proposta. Il rispetto delle misure sanitarie volte a proteggere la popolazione dalla diffusione del coronavirus avrebbe infatti condizionato oltre misura l’organizzazione della giornata. «Quella che vuole essere innanzitutto un’occasione di riflessione e di festa dove, grazie alla vicinanza e alla conoscenza reciproca, le peculiarità di una società multietnica e multiculturale possono stimolare l’inclusione e la coesione sociale - scrive il Municipio in un comunicato odierno - ne sarebbe uscita snaturata». Per lo stesso motivo, seppur dopo attenta valutazione, si è deciso di non proporre nemmeno un’edizione «a distanza».