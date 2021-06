È l’ultimo, in ordine cronologico, ad aver visto la luce nel Bellinzonese e valli. Non solo, è stato altresì il più inaspettato. E forse è anche per questo che l’entusiasmo è alle stelle da ormai due anni e mezzo. Il comparto dell’ex Monteforno di Bodio-Giornico, su volontà del Governo stesso, è un Polo di sviluppo economico (Pse) del Piano direttore cantonale al pari di quelli di Biasca, Castione, Giubiasco-Camorino e dell’area che dal 2026 verrà lasciata libera dalle Officine FFS in Città. Dopo una prima «radiografia» della situazione attuale (la storica acciaieria, ricordiamo, ha cessato l’attività nel 1994) ed aver fatto un giro d’orizzonte con le ditte attive nel settore ferroviario che si sono nel frattempo insediate e con i proprietari dei terreni, si sta ora procedendo su due binari...