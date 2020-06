Il messaggio con la richiesta di un credito di 4,6 milioni di franchi per l’acquisto e dell’ex ospedale di Ravecchia non sarà, contrariamente a quanto previsto, all’ordine del giorno nemmeno della prossima seduta del Consiglio comunale di Bellinzona convocata il 30 giugno. Questa volta i sorpassi di spesa in sorpassi di spesa per 5 milioni in tre opere pubbliche della Città (Stadio comunale, Oratorio di Giubiasco e Policentro di Pianezzo) non c’entrano. La decisione presa dal Municipio in accordo con la Commissione della gestione e i capi gruppo in Consiglio comunale discende da quanto comunicato nei giorni scorsi da Berna alla Città. La Confederazione – proprietaria dell’edificio – ha necessità di trovare a Bellinzona dei locali per la sistemazione provvisoria per i prossimi cinque anni della neo costituita Corte di appello del Tribunale penale federale (destinata poi a insediarsi nel rinnovato Pretorio di Viale Franscini). Ebbene, Berna ha indicato gli spazi dell’ex Ospedale di Ravecchia quale possibile soluzione temporanea.