In questo particolare periodo la pista di ghiaccio di Faido rappresenta un importante luogo di sport e svago per i più giovani ma non solo. Oltre al pattinaggio pubblico, il giorno dell’Epifania la pista ospiterà il Torneo di curling della Befana a cui seguirà dalle 17.30 l’evento Faido on Ice, con esibizioni di pattinaggio in gruppo, coppia e singoli da parte di giovani atleti ticinesi. L’evento è realizzato in collaborazione con la Federazione ticinese di pattinaggio e i club affiliati di Ascona, Biasca, Lugano e Bellinzona. Dalle 20 spazio al pattinaggio pubblico.

Anche la pista ghiaccio di Carì, realizzata grazie ai volontari della ProCarì, ospiterà un evento il 6 gennaio e più precisamente il torneo di Hockey Bambini mentre sempre a Carì grazie agli addetti degli impianti prosegue il servizio del parco giochi di neve programmata con il nastro trasportatore per gli sciatori più piccoli e la giostra oltre alle immancabili sdraio per i bagni di sole, quando c’è. In molti in questo periodo stanno percorrendo a piedi il nuovo tracciato invernale di svizzeramobile.ch tra Carì e Predelp per gustare i prodotti locali all’Agriturismo alla Meta e la nuova altalena Swing the world.

A Faido è inoltre in corso la mostra fotografica di Nicolas Joray dedicata alle parrocchie della Media Leventina. È visitabile giornalmente dalle 9 alle 18 all’Oratorio San Bernadino da Siena. Gli interessati possono visitare pure la nuova mostra artistica con le opere di Teresa Ormanni esposta nel salone dell’Osteria ventisette alla Birreria (l’Osteria è chiusa il lunedì e martedì e sarà chiusa per ferie dal 10 al 25 gennaio).

Il Comune di Faido ricorda inoltre che nella regione sono presenti interessanti musei e le festività sono giornate ideali per visitarli. A Giornico il Museo di Leventina è visitabile in questo periodo solo su prenotazione chiamando il numero 091/864.25.22 o scrivendo a [email protected] Ad Airolo la Mostra No Limits è visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 18 mentre il nuovo Infocentro Gottardo Sud dedicato al cantiere dell’A2 è visitabile solo il sabato dalle 13 alle 17. Infine, per chi ama la fotografia e la natura sono ancora disponibili alcuni posti per il corso per adulti di Nicolas Joray dal titolo «fotografia con ciaspole in val Bedretto» previsto domenica 16 e sabato 29 gennaio. Informazioni e iscrizioni scrivendo a [email protected]

©CdT.ch - Riproduzione riservata