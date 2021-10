Abbassare di cinque punti il moltiplicatore d’imposta, oggi fissato al 100%, per attirare nuovi contribuenti. Questo il passo che si appresta a compiere il Municipio di Faido in considerazione dell’evoluzione negativa messa in evidenza dal Piano finanziario 2021-2024. Documento, quest’ultimo, che è stato presentato ieri sera al Consiglio comunale che sarà chiamato ad esprimersi sulla prevista riduzione delle imposte nella riunione di dicembre dedicata all’esame del preventivo 2022. La seduta del Legislativo si era aperta con la presentazione del progetto «Buon governo», una prima svizzera, la cui fase pilota sarà attuata nei Comuni di Faido e Tresa.