Il «cuore» di San Bernardino pulserà prestissimo di nuove emozioni. Il Municipio di Mesocco intende elaborare un concetto di sviluppo urbanistico-paesaggistico per l’intero nucleo della località turistica altomesolcinese. Si vuole, in sostanza, rendere ancora più attrattivo il villaggio (sull’arco delle quattro stagioni) che già oggi attira persone provenienti anche dal Ticino e dalla vicina Lombardia. Per raggiungere gli obiettivi che si è posta l’autorità comunale e per garantire la massima qualità si è optato per la via del concorso di architettura. Il relativo credito a cinque zeri approderà sui banchi del Legislativo all’inizio del 2022.

Qualcosa finalmente si muove

È da anni, oramai, che si parla dell’agognato rilancio del «Sanbe». Ne abbiamo ripetutamente riferito, presentandovi i progetti alberghieri e non solo (realizzati o, purtroppo, naufragati) che nell’ultimo decennio si sono susseguiti. Adesso sembra davvero essere la volta buona. Dal Pizzo Uccello spira vento di cambiamento. Di novità. Di valorizzazione della «perla» turistica del Moesano. «Effettivamente qualcosa si sta muovendo e ciò ci lascia ben sperare per il futuro a medio-lungo termine. Dal punto di vista pianificatorio, alla luce dell’approvazione definitiva della nuova Legge edilizia e in particolare della zona nucleo turistico, il Comune dovrà indire un concorso architettonico. Il relativo messaggio municipale passerà al vaglio del Consiglio comunale in una delle prossime sedute», spiega il sindaco di Mesocco Christian De Tann, il quale è pure presidente della Regione Moesa. Il nostro interlocutore è fin d’ora entusiasta del progetto di riqualificazione urbana che interesserà non solo il centro paese ma anche la zona lungo la Moesa, le aree adiacenti e la strada cantonale che verrà sottoposta a restyling.

«Investitori? Ci sono contatti»

San Bernardino, insomma, si presenterà sotto una veste diversa. «Ma non da un giorno all’altro. È un processo che necessiterà di tempo per essere concretizzato: si procederà infatti a tappe in virtù di un indirizzo chiaro. Per il nostro villaggio si tratta indubbiamente di un intervento molto importante e, aggiungerei, atteso dalla popolazione», puntualizza il sindaco. Per seguire al meglio le varie fasi dello sviluppo urbanistico-paesaggistico verrà creata una speciale commissione.

Che dovrà parallelamente occuparsi di un altro dossier rilevante per l’avvenire della località. Vale a dire quello dell’edificazione del complesso turistico previsto in zona Acuforta. Una struttura composta da albergo, appartamenti di vacanza e un’area wellness per complessivi 400 posti letto. Il Governo grigionese, ricordiamo, ha approvato la revisione parziale della pianificazione lo scorso aprile. Per il «SanBe» sarebbe un sogno. Ma prima bisogna trovare i soldi, almeno 100 milioni di franchi. «Contatti con possibili investitori ce ne sono stati nel recente passato e ce ne sono tuttora. Ma poi non è facile trovare un accordo, soprattutto in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo», rileva Christian De Tann.

Il nuovo Rinascimento

E sì che San Bernardino si trova di fronte - con le debite proporzioni - ad un Rinascimento. All’orizzonte vi sono altre grandi novità. Citiamo ad esempio il resort con wellness e Spa promosso dalla Avium SA (con alla testa l’ex granconsigliere ticinese Marcello Censi) in zona Pian Cales che verrà inaugurato fra due anni. Oppure il rilancio di altri storici hotel o, ancora, l’acquisto della casa montana (già della Città di Lugano) da parte di un privato. La località è più viva che mai. In attesa di spiccare, finalmente, il volo.

«È un vero peccato»

Salvo sorprese dell’ultima ora, difficilmente si potrà sciare quest’inverno nel comprensorio di Confin. Gli impianti principali di San Bernardino dovrebbero rimanere nuovamente chiusi. «È un vero peccato. Con i proprietari il dialogo non è mai venuto meno. In questi casi, come si dice, occorrerebbe solamente trovare la quadratura del cerchio», sottolinea il sindaco di Mesocco Christian De Tann. Nella località altomesolcinese ci si potrà in ogni modo divertire a Pian Cales, facendo delle passeggiate con le ciaspole e con le pelli di foca, praticare lo sci di fondo sui circa 30 chilometri di piste e persino pattinare al centro sportivo.

