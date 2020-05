«Fate qualcosa per quel cantiere»

«La chiusura preventiva del cantiere dell’oratorio di Giubiasco contribuisce ad aumentare il disagio di tutti coloro che abitano nelle vicinanze e degli ospiti della struttura di Vita Serena». Così inizia l’interpellanza che i consiglieri comunali della Lega dei ticinesi Luca Madonna e Manuel Donati hanno inoltrato al Municipio di Bellinzona in merito alla sospensione dei lavori di restauro e di riqualifica dell’edificio religioso. Che, ricordiamo, è una delle tre opere comunali finite sotto stretta osservazione in quanto si prefigura un importante sorpasso di spesa; per l’oratorio il credito stanziato a suo tempo dall’ex Consiglio comunale di Giubiasco ammontava a 7,95 milioni, mentre le proiezioni di costo forniscono ora un’indicazione di 10,2 milioni di franchi.

Secondo Madonna e Donati «il cantiere, oltre a creare i soliti disagi (traffico, rumore, polvere, eccetera) come succede in ogni costruzione nei centri abitati, si è già protratto per oltre un anno e mezzo oltre il previsto termine di consegna. I numerosi problemi emersi in questi anni hanno messo a dura prova la pazienza degli abitanti del quartiere. Ora con la chiusura immediata e a tempo indeterminato del cantiere ci sarà un inevitabile e ulteriore ritardo. Per questo motivo gli abitanti si augurano una veloce conclusione dell’iter burocratico così da comprimere i tempi. In attesa delle decisioni e della ripresa dei lavori, auspichiamo che il cantiere venga messo in sicurezza (ciò che il Municipio ha assicurato che verrà fatto, ndr.) e vengano introdotti dei regolari controlli notturni per evitare possibili furti o danneggiamenti».

I due consiglieri comunali leghisti all’Esecutivo domandano pertanto se «al momento della messa in sicurezza del cantiere verrà fatto il possibile per evitare che il vento sollevi materiale e lo trasporti nei terreni vicini? Il cantiere verrà ripulito da tutti i sacchi di plastica e dal materiale superfluo? La sicurezza sarà garantita durante le ore notturne in modo da evitare possibili furti? L’entrata al centro Vita Serena sarà messa in sicurezza visto che attualmente manca una pavimentazione adeguata per le persone diversamente abili? Le luci dei due stabili saranno spente visto che sono costantemente accese?».

