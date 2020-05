«Fate qualcosa, quello è un cimitero delle auto»

Un «cimitero delle auto» a Giornico? Il consigliere comunale indipendente Donatello Poggi torna alla carica, con un’interpellanza, su una questione che aveva già sollevato due anni fa. «Quasi nulla è cambiato e questo ‘sconcio’, incomprensibilmente, continua in bella vista all’entrata nord del nostro Comune. Ricordo che l’anno scorso, nel mese di luglio, quattro auto avevano ‘preso fuoco’ e lo stesso fatto era già successo un anno prima. Io ho potuto contare, alcuni giorni fa, un totale di 23 mezzi (auto e furgoni) che sono depositati sui piazzali ‘in bella vista’. Ma non è tutto poiché (...) altre 6 auto sono depositate dietro lo stabile e danno sul fiume. Ci prendono in giro? Se si passeggia per via Longa si possono tranquillamente vedere», rileva l’ex granconsigliere.

Il quale aggiunge subito: «Sinceramente non riesco a capire, e non solo io, come mai a questa situazione, che si trascina da anni, non si riesca a dare una fine. Giornico è un comune anche parecchio visitato in quanto ricco di monumenti storici e di cultura e questo ‘sconcio’ non è sicuramente un bel biglietto da visita, lo ribadisco. Dalle risposte del Municipio non si è mai riusciti a capire in modo chiaro del perché non si possa intervenire in modo deciso poiché si è tirato spesso in ballo anche il Cantone». E a questo proposito Donatello Poggi annuncia che trasmetterà, per conoscenza, copia dell’interpellanza al direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali. Al Municipio l’ex deputato domanda se «intende finalmente mettere fine a questo ‘sconcio’» e se «vi sono delle ‘resistenze’ da parte del Cantone? Se sì, quali?».