«Fate qualcosa, siamo il paese più inquinato»

La popolazione limiti «l’uso di camini e riscaldamenti a legna (o di farlo correttamente)» e «preferibilmente» non utilizzi l’automobile nell’abitato. Si consiglia anche, «fino al miglioramento della situazione, di limitare lo sport all’aperto». La sindaca di San Vittore Nicoletta Noi-Togni ha preso carta e penna e scritto ai concittadini per sensibilizzarli sul problema, notorio, soprattutto in inverno, legato alla concentrazione di polveri fini nell’aria.

Che «assegna purtroppo il primato di inquinamento, nella Svizzera italiana, al nostro Comune», si legge nella missiva. In questi giorni è stato più volte superato il limite di 50 microgrammi per metro cubo (la media è attorno ai 60-65) prescritto dall’ordinanza federale in materia. Addirittura la sera della Befana, il 6 gennaio, è stato raggiunto il picco di 232 microgrammi. Quali le zone più colpite? Lungo l’autostrada, naturalmente, nei pressi della galleria di San Fedele (forse a causa del traffico di rientro dei vacanzieri: il Municipio prenderà al più presto contatto con i preposti uffici cantonali per chiedere ulteriori misure di protezione) e al centro e a nord del paese.

Il problema legato all’inquinamento da polveri fini in Mesolcina è conosciuto da anni. Spesso i cittadini alzano gli occhi al cielo e quando vedono una nube di colore azzurro sanno che lo smog ha raggiunto il climax. C’è chi dice che sia dovuto alla forma della vallata e chi, per contro, fa risalire il fenomeno alla presenza appunto dell’autostrada A13 e delle ditte. Probabilmente hanno ragione entrambi. Anche se, come vedremo in seguito, c’è un’altra causa che non va sottovalutata. La situazione è conosciuta pure a Coira, tant’è che l’Ufficio cantonale per la natura e l’ambiente ha elaborato un piano di intervento ad hoc per l’igiene dell’aria che trovate sul sito www.mesolcina-aria.ch.

I provvedimenti messi in atto da una decina d’anni (come ad esempio l’obbligo dei filtri per fumi per i macchinari edili e le limitazioni riguardanti la combustione di rifiuti verdi dall’aperto) non hanno purtroppo ridotto in maniera significativa le emissioni da PM10. «Particolarmente critici sono i periodi freddi, durante i quali la formazione di inversioni termiche favorisce l’accumulo a basse quote» delle fastidiose e dannose particelle. Non è un caso, dunque, che la maggior parte delle polveri provenga proprio da impianti di combustione alimentati a legna.

Il Governo ha predisposto delle misure da adottare in tre fasi, così da ridurre progressivamente le giornate in cui vengono superati i valori limite. In una prima fase si ambisce a diminuire le emissioni del 25% (-500 chilogrammi all’anno). Nel 2022 le stesse dovrebbero scendere del 50% (-1.900 kg) e scomparire completamente nel 2032 (-800 kg annui). Manco a dirlo si tratterà di agire in primis su stufe, caminetti ed affini: «La legna, che è un’importante risorsa rinnovabile locale, deve essere valorizzata sfruttando al meglio il suo potenziale in impianti performanti che riducono al minimo» le PM10.

©CdT.ch - Riproduzione riservata