«Felici basta esserlo», l’insegnamento di Monica Paglia

«Scrivere di sentimenti è impresa ardua. Non sono neppure così bravo a farlo: a scuola rasentavo la sufficienza nei temi scritti. Ma scrivere mi aiuta a fermarmi, riflettere, comprendere». Christian Paglia, noto nella regione per essere municipale di Bellinzona, la penna l’ha presa in mano proprio per tentare di comprendere un dramma incomprensibile, la perdita di un figlio o di una figlia in giovane età. Nel marzo del 2019 Monica Paglia stava lottando coraggiosamente contro il cancro oramai da tre anni. Di anni, lei, ne aveva solo 15 quando la malattia ha prevalso, portandola via al papà, alla mamma Barbara e alla sorella Vanessa. Ma ha lasciato tanto amore. E degli insegnamenti. Il suo modo di essere, e la sua attitudine nei confronti del tumore, lasciano in eredità un modo particolare di vedere la vita. La felicità come scelta. «Felici basta esserlo» è infatti il titolo del libro in cui Christian Paglia, partendo dai primi anni di vita di Monica, quando la famiglia si trovava negli Stati Uniti per motivi di lavoro, racconta la spensierata gioventù, e poi il dramma della malattia. Nelle 96 pagine edite da Casagrande, come recita la quarta di copertina, «Monica ci insegna a guardare le cose in un modo nuovo e lo fa attraverso le parole di chi l’ha amata moltissimo. Ci insegna l’amore per le piccole cose, la solidarietà incondizionata, la bellezza di saper guardare oltre le difficoltà, perché, in fondo, felici basta esserlo».