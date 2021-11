Incidente con esito mortale lunedì pomeriggio in Val de la Forcola a Soazza. Un aiutante di volo, rimasto gravemente ferito, è deceduto all’ospedale Civico di Lugano. Ne ha dato notizia la Polizia cantonale grigionese. Il 34.enne, impiegato presso un’impresa forestale impegnata nel trasporto a valle di tronchi mediante elicottero, stava agganciando il materiale al cavo di trasporto del velivolo quando – per ragioni ancora da chiarire – è scivolato lungo il pendio per diversi metri rimanendo gravemente ferito. La squadra del pronto intervento aereo della Rega ha recuperato il ferito con l’ausilio del verricello e poi l’ha trasportato all’ospedale Civico di Lugano dove, purtroppo, è deceduto mercoledì mattina. La Polizia cantonale dei Grigioni sta chiarendo le circostanze esatte dell’incidente.