La Polizia cantonale grigionese può fermare un automobilista che ha commesso un’infrazione anche se è avvenuta su suolo ticinese. Lo ha ribadito il Tribunale cantonale amministrativo in una sentenza pubblicata di recente. Sentenza che nel frattempo è stata confermata anche dal Tribunale federale. La vicenda, che dal profilo penale così come da quello amministrativo ha interessato tutti i gradi di giudizio, risale a sei anni fa. La mattina del 15 febbraio 2015 un automobilista ticinese stava circolando sull’autostrada A13 in direzione sud seguito da un’auto civetta della polizia cantonale dei Grigioni. All’altezza di Lumino, si è spostato sulla corsia di destra che porta all'uscita di Bellinzona Nord, ha sorpassato sulla destra un'autovettura che lo precedeva ed è ritornato sulla corsia di sinistra che porta verso l'autostrada A2. Gli agenti della polizia grigionese hanno continuato a seguire il veicolo, che hanno fermato nell’area di servizio di Bellinzona Nord, dove hanno proceduto all'interrogatorio del conducente, il quale ha ammesso di avere compiuto un sorpasso da destra. I poliziotti retici hanno trasmesso il loro rapporto alle autorità ticinesi le quali hanno dato avvio ad un procedimento penale per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione. Dal canto suo la Sezione della circolazione ha comunicato all’automobilista che dal profilo amministrativo il suo caso sarebbe stato esaminato al termine dell’inchiesta penale. Quest’ultima è sfociata in un decreto d’accusa che proponeva una pena pecuniaria sospesa che l’uomo ha contestato fino al Tribunale federale.

Con sentenza del 4 settembre 2017 l’Alta Corte ha confermato la condanna dell’uomo respingendo anche la sua eccezione relativa all’incompetenza territoriale degli agenti della Polizia cantonale grigionese nel constatare l’infrazione commessa sul territorio ticinese. Eccezione che l’automobilista ha riformulato nel ricorso contro la decisione con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di quattro mesi, poi ridotti a tre dal Consiglio di Stato. Il suo fermo, rilevava nel ricorso, era avvenuto nell’area di servizio di Bellinzona Nord, quindi al di fuori dai limiti territoriali indicati nella convenzione tra i due cantoni, stipulata nel 1970 e tuttora in vigore che attribuisce agli agenti grigionesi addetti alla polizia autostradale le competenze che spetterebbero ai loro colleghi ticinesi nell’esplicazione del servizio di polizia dal confine tra Grigioni e Ticino all’allacciamento di Castione. Tuttavia, osserva il Tram, «chi ha commesso un'infrazione al codice stradale deve poter essere fermato in tutta sicurezza per l'allestimento del verbale d’interrogatorio, ciò che, in autostrada, non può avvenire sulla carreggiata poiché metterebbe in pericolo, non solo l'interessato e gli agenti della polizia, ma anche gli altri utenti della strada». Rifacendosi a quanto già osservato dal Consiglio di Stato, il Tram aggiunge che «più gli agenti della Polizia grigionese si avvicinano ai limiti del territorio di loro competenza, più tale necessità si acuisce, in considerazione del margine sempre più ridotto per poter fermare l'automobilista al loro interno».