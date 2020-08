Fermato in Ticino l’autore di due furti con scasso nei Grigioni

PROGETTO

Firmato stamattina il rogito per l’acquisto in diritto di superficie, per 99 anni, da parte del Comune di Riviera, della struttura - Che verrà riconvertita da militare a civile con la realizzazione di un parco tecnologico nel settore dell’aviazione e di un centro di competenza sui droni - Il sindaco Alberto Pellanda: «Che soddisfazione, le premesse sono buone»