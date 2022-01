Fermento edilizio, c’è preoccupazione

Il consigliere comunale dell’Unità di sinistra fa riferimento al messaggio relativo al Preventivo 2022 nel quale si rileva come nella prima metà del 2020 il numero di istanze edilizie sia stato superiore del 50% rispetto alla media. «Sicuramente - scrive Casari - una parte di queste licenze riguarda nuove edificazioni che comportano un’erosione di territorio oggi non costruito, ma un’altra parte sarà relativa a migliorie e ristrutturazioni».

«Quante di queste riguardano nuove costruzioni su terreni liberi? Quante invece sono quelle riguardanti ristrutturazioni, cambi di vettori energetici o di serramenti?», domanda ancora Alberto Casari, il quale intende sapere se il Municipio è preoccupato dall’aumento delle istanze edilizie presentate in questi ultimi tempi. Nel caso in cui l’Esecutivo della Turrita ritenesse eccessivo l’aumento delle licenze edilizie riconducibile in particolare a nuove costruzioni, chiede ancora il consigliere comunale dell’Unità di sinistra, quali soluzioni proporrebbe per limitarne il numero?