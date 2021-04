Il compianto scrittore portoghese José Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998, sosteneva che il modo migliore per conoscere un quartiere è perdersi. Semplicemente. Non chiedere informazioni a nessuno, ma andare da soli alla sua scoperta. Solamente così facendo si potrà godere appieno delle sue bellezze. Bellinzona non è Lisbona. La prima ha poco più di 44.000 residenti, la seconda supera il mezzo milione. E gli edifici non sono facilmente riconoscibili dagli «azulejos», le ceramiche ornamentali tipiche dell’architettura del Paese lusitano. Ma per entrambe le città i quartieri costituiscono la spina dorsale, un motivo di vanto e di orgoglio, ma altresì di discussioni e a volte di polemiche. Chi vi abita non sempre è in sintonia con chi amministra la cosa pubblica e rivendica spesso...