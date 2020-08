Carattere alpino per il Ferragosto di San Bernardino. Fa pure rima. Nel massimo rispetto del distanziamento sociale e delle norme igieniche anche quest’anno sabato 15 agosto la località altomesolcinese si animerà. E lo farà grazie al mercatino che, già dalle 8, arricchirà con le sue 80 bancarelle il lungo Moesa. Due ore più tardi toccherà ai 30 suonatori di corno delle Alpi del gruppo «Corni dal Generus» allietare il villaggio, mentre i quadri dei «Pittori in piazza» daranno quel tocco di colore in più al paese. Alle 11 ecco invece i trattori d’epoca; una ventina, complessivamente, provenienti sia dai Grigioni sia dal Ticino. Per i più piccoli sono inoltre previsti giochi ed attività di vario genere. E, a mezzogiorno, pranzo a base di polenta, mortadella, formaggio o latte, rigorosamente da asporto. Chi lo vorrà potrà comunque mangiare riservando un tavolo in uno dei ristoranti di San Bernardino. Maggiori informazioni sul sito www.visit-moesano.ch .