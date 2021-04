Ieri sera, attorno alle 22.45, un incendio è divampato al secondo piano di una palazzina a Biasca. Le cause, riporta RescueMedia, sono ancora da stabilire. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Biasca, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e gli agenti della Polizia. Una persona sarebbe rimasta intossicata dal fumo ed è stata trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. I pompieri hanno domato il rogo evitando la propagazione nello stabile ed in seguito hanno liberato i vani dal fumo acre che si era sprigionato. Sarà compito degli specialisti della Polizia scientifica cercare di le cause dell’incendio.