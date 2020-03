Fiamme nei boschi sopra Mairengo

I pompieri di Faido e di Biasca sono impegnati dalle 14 di questo pomeriggio per un incendio boschivo divampato sopra Mairengo. Sul posto è richiesto anche l’intervento degli elicotteri per il lancio d’acqua dall’alto. I pompieri hanno immediatamente messo in campo un dispositivo atto ad evitare la propagazione del fuoco verso le abitazioni, che si trovano a poche centinaia di metri dal fronte. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Al momento non è nota l’origine dell’incendio. Ne dà notizia Rescue Media.