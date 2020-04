«Sono estremamente sensibile a quanto accaduto alla casa anziani di Sementina ed esprimo il mio profondo cordoglio nei confronti delle persone colpite, sono lutti gravissimi, ma tengo a precisare che ho piena fiducia nella direzione amministrativa e sanitaria dell’istituto che ci ha assicurato come tutte le direttive cantonali richieste contro la diffusione del contagio siano state applicate correttamente e da subito». A dichiararlo contattato dal CdT è il municipale di Bellinzona Giorgio Soldini , capo del Dicastero servizi sociali sotto il cui cappello stanno anche le quattro case anziani comunali della Città, due delle quali, quelle con sede nella vecchia Turrita, che non hanno registrato nessun decesso per la COVID-19. Pesantissimo, invece, come detto, il bilancio attuale a Sementina, che conta 19 dei 136 decessi registrati fino a venerdì scorso nelle case di riposo ticinesi. A Sementina, per altro, vi sono altri 18 anziani ospiti che sono risultati contagiati ma si trovano in via di guarigione, mentre dal 19 aprile non si sono registrati altri casi. Una situazione che oggi ha spinto la direzione amministrativa e sanitaria a prendere posizione pubblicamente d’intesa con il Municipio. Ancora il capodicastero Giorgio Soldini esprime comunque «tranquillità per la conferma da parte della direzione di aver fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità e soprattutto ottemperando alle procedure progressivamente trasmesse dall’autorità cantonale». «Siamo sempre stati pronti ad informare con trasparenza ogni volta che i media ci hanno sollecitato in merito», aggiunge il municipale.

«Il fattore-asintomatici» Resta il fatto che ben 19 ospiti hanno perso la vita in poche settimane a causa del virus. Cos’è successo, allora? Soldini non se lo sa spiegare. «Purtroppo contrariamente a quanto avviene in ‘guerra’ qui stiamo combattendo contro un nemico invisibile». Ecco dunque il fattore-asintomatici. «L’unica risposta che potrei azzardare è appunto legata ad un contagio che potrebbe essere proliferato a cause di persone senza sintomi». Tra gli ospiti o tra il personale, precisa. «Infatti sin da subito dopo la direttiva cantonale in merito le visite esterne sono state bloccate e non è entrato più nessuno, posso garantirlo», sottolinea.

«L’impegno del personale»

Come detto la comunicazione ufficiale è giunta nel tardo pomeriggio di oggi, domenica. «Nel rispetto dei termini, tutte le direttive cantonali giunte man mano che la pandemia si sviluppava, sono state applicate in maniera uniforme in tutti i quattro istituti», ha affermato nella nota la direzione della casa. Lo ha fatto dopo aver discusso la delicata questione con il Municipio titolare anche delle altre quattro case per anziani comunali, dove pure si assicura che le direttive sono state applicate. «Questo vale per le decisioni di esclusione delle visite, così come per tutte le altre misure preventive, fino alla messa in atto di misure di isolamento dove si è dovuto costatare che il virus aveva infettato gli ospiti - si aggiunge - In effetti, nonostante le prime misure di contenimento, nella Casa per anziani Sementina si è registrato un focolaio di infezione che è stato gestito per fermarne la propagazione, sempre d’intesa con e seguendo le direttive dell’Ufficio del Medico cantonale». Purtroppo però la situazione è diventata incontrollabile, con 19 decessi. Una tragedia che ha colpito «duramente le famiglie e il personale stesso, a cui va tutta la riconoscenza per l’impegno profuso, che vive fianco a fianco con i nostri residenti e con loro instaura un rapporto umano molto forte». Le verifiche in corso d’intesa con l’autorità superiore, prosegue la nota, «dovranno permettere di capire le ragioni per cui in questa struttura vi sia stata una marcata diffusione del virus». Seppure nella certezza di avere messo in atto tutte le misure e le disposizioni vigenti, «sarà infatti importante riuscire a capire, a livello generale, se e come le misure intraprese potranno essere migliorate».