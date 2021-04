A quanto ammonterà il disavanzo, oramai certo, nei conti 2020 della Città di Bellinzona? A prescindere dalle cifre (il 25 marzo il CdT ha riferito che sarà superiore ai 5 milioni ma inferiore ai 9), il consigliere comunale indipendente Luigi Calanca tramite un’interrogazione chiede al Municipio di far luce sul problema entro le elezioni comunali, presentando un pre-consuntivo. Vuole tra le altre cose sapere come si giustifica la differenza, presumibilmente ampia, tra la stima del preventivo 2020 (avanzo di 1,4 milioni di franchi) e quello che sarà il risultato del consuntivo, e in quale misura il discostamento sia da attribuire alle conseguenze economiche della pandemia e in quale misura dipenda da altri fattori. Calanca ricorda peraltro che il preventivo 2021 ipotizza un effetto-COVID di 3-4 milioni sulle finanze: perché allora per il 2020 la somma potrebbe essere ben più ampia? Chiede inoltre al Municipio se ha fatto delle riflessioni sul moltiplicatore e a che punto si trova l’operazione di revisione delle spese comunali.