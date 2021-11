Finanze floride per il Patriziato di Carasso che la scorsa settimana ha tenuto la sua assemblea ordinaria con il Preventivo 2022 quale piatto principale. Ebbene, la quarantina di cittadini patrizi presente ai lavori ha dato via libera ai conti per l’anno venturo che indicano una chiusura con un avanzo d’esercizio di 271.000 franchi prima degli ammortamenti. Tra gli investimenti previsti vanno citati i lavori di manutenzione, risanamento energetico e messa in sicurezza del palazzo patriziale per un costo totale di oltre 1,7 milioni di franchi, nonché quelli per la manutenzione ed il risanamento dell’Alpe Monda il cui messaggio con la richiesta del credito sarà presentato prossimamente sulla scorta degli approfondimenti eseguiti dallo studio d’ingegneria Mignami. L’assemblea ha inoltre approvato il credito di 35.000 franchi per i lavori di pavimentazione della strada di acceso ad alcuni fondi nella zona industriale-artigianale di Sasso Fenduto, nonché all’acquisto a titolo gratuito di due selve private.