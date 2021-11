Non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi il conducente di una Fiat immatricolata in Italia protagonista questa sera di un incidente in Valle di Blenio. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media l’automobilista stava circolando in direzione di Blenio quando, giunto all’altezza della chiesa di Castro (Acquarossa), per motivi da stabilire, ha urtato il guardrail ribaltandosi e finendo la sua corsa rovesciato. L’uomo è rimasto intrappolato nel veicolo e per liberarlo sono intervenuti pompieri di Acquarossa e Biasca che lo hanno liberato con l’ausilio della pinza idraulica. In seguito, è stato preso in consegna dai soccorritori di Tre Valli Soccorso che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia che ha provveduto alla chiusura del tratto di strada interessato dal sinistro per agevolare le operazioni di soccorso ed il recupero del veicolo accidentato.