Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio verso le 16 a Biasca, in via Iragna. Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che un 57.enne svizzero domiciliato nella regione, stava circolando in direzione di Iragna, quando, forse per un malore, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada. L’auto dell’uomo, una Seat immatricolata in Ticino, ha urtato un palo ed ha poi abbattuto alcuni metri di una recinzione metallica posta a lato della carreggiata. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Regione Tre Valli, sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato il 57.enne in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica l'uomo ha riportato serie ferite.