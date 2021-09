Finisce in una scarpata con la bici, ferito

Un incidente della circolazione che ha visto coinvolto un ciclista è avvenuto questa mattina attorno alle 11.45 sulla Strada cantonale a Mesocco, nei pressi del castello. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, l’uomo, che stava percorrendo la strada in discesa, ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è finito in una scarpata fuori strada. Il ciclista è caduto e nell’incidente avrebbe riportato ferite serie, ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM (GR) che hanno prestato le prime cure all’uomo, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La Polizia cantonale grigionese ha effettuato i rilievi del caso.