Fioccano le sezioni dell’UDC nel Bellinzonese

Alle ormai imminenti elezioni comunali in molti paesi del Bellinzonese e delle valli si sta facendo largo nell’agone politico una «nuova» entità. Nelle ultime settimane stanno nascendo un po’ ovunque delle sezioni dell’Unione democratica di centro (UDC). Di quella di Lumino, presieduta dall’ex municipale di Bellinzona Marco Ottini, avevamo riferito settimana scorsa. Ora vi annunciamo la discesa in campo dei democentristi in Valle di Blenio (a Serravalle, Acquarossa e Blenio) e a Biasca. Venerdì sera si è svolta una riunione alla Trattoria Vecchio Borgo a Biasca. «Stiamo lavorando affinché entro fine gennaio queste quattro sezioni possano essere realtà», conferma al CdT il coordinatore Simone Orlandi. Il quale aggiunge inoltre che altre due potrebbero vedere la luce ad Arbedo-Castione e a Riviera. Chi fosse interessato a scendere in campo per l’UDC in qualsiasi paese può scrivere a s.orlandi@bluewin.ch .