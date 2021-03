È stata firmata la convenzione tra la Città di Bellinzona e sedici Parrocchie. La cerimonia si è svolta oggi nella sala multiuso del Centro Ciossetto di Sementina. Al momento ufficiale hanno partecipato il sindaco Mario Branda, il segretario comunale Philippe Bernasconi e quasi tutti i rappresentanti dei Consigli parrocchiali. L’incontro, tenutosi proprio durante la Settimana Santa, ha costituito il traguardo dell’iter avviato già in sede aggregativa grazie a un apposito gruppo di lavoro con l’obiettivo di uniformare i rapporti tra Città e Parrocchie e gli aiuti finanziari. Il sindaco Mario Branda ha parlato di felicità per l’essere riusciti a trovare consenso e mettere dunque tutti d’accordo, diventando per altro pionieri in Ticino tra le città aggregate. Da parte sua Carlo Donadini a nome del gruppo di lavoro ha sottolineato la buona collaborazione con l’autorità comunale che ha permesso di raggiungere uno scopo condiviso.