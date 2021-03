«In questa legislatura sono state presentate 294 interpellanze e 100 interrogazioni». Lo ha sottolineato il sindaco di Bellinzona Mario Branda aggiungendo che se non si tratta di un record svizzero, probabilmente lo è almeno a livello cantonale. L’annotazione è stata fatta martedì della scorsa settimana davanti al Consiglio comunale prima di cominciare ad «evadere», come si dice in gergo, le ben 32 interpellanze presentate di recente e a cui il Municipio ha appunto risposto nell’ultima seduta prima delle elezioni in programma il prossimo 18 aprile, eccezion fatta per quelle che in aula sono state trasformate in interrogazioni (e a cui seguirà dunque la risposta solo in forma scritta). Nel frattempo sul tavolo dell’Esecutivo sono giunte altre due interpellanze e un’interrogazione, portando il totale parziale della prima legislatura della nuova Bellinzona rispettivamente a quota 296 e 101, a cui ai aggiungono 79 mozioni. Nell’ultimo anno a dominare sono stati gli «atti parlamentari» dedicati alla vicenda dei sorpassi di spesa in tre opere pubbliche e alle morti per coronavirus alla casa anziani anziani di Sementina.