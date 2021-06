Fornire un’identità unica e riconoscibile all’offerta sportiva della capitale, così da valorizzarla e lanciarla nel futuro. È l’obiettivo che si pone il direttore di Bellinzona Sport Andrea Laffranchini. Entrato in funzione nell’ottobre del 2019, dopo un anno e mezzo di lavoro ha individuato varie aree di intervento. In alcune i frutti sono già stati raccolti, in altre si comincia a fare sul serio ora. Si pensi soprattutto al côté strategico. Quando negli scorsi giorni abbiamo incontrato il direttore al Bagno pubblico per una chiacchierata sull’inizio di stagione natatoria all’aria aperta, e gli abbiamo chiesto di raccontarci liberamente pregi e limiti della struttura, il direttore ci ha subito stoppati. «Il centro sportivo va visto come un tutt’uno». Ed è proprio in questo senso che si orienta...