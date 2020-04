Brutta sorpresa per il Patriziato di Sementina. Nel corso del weekend la porta della capanna principale all’Alpe Mognone è stata forzata. Verosimilmente, ma sarà l’inchiesta di Polizia a stabilire cos’è successo, uno o più escursionisti hanno forzato l’ingresso della struttura che nel rispetto dei provvedimenti adottati dalle autorità per arginare il coronavirus è chiusa. L’ente ha sporto denuncia penale contro ignoti. Nei prossimi giorni valuterà inoltre i danni. Il Patriziato, in una nota diffusa nel pomeriggio, rileva che «le nostre capanne erano e rimangono chiuse. Inoltre all’esterno sono stati rimossi gli arredi mobili che potrebbero in qualche modo indurre le persone a fermarsi anche solo per un picnic, in particolare griglia e cestini. L’auspicio di tutti è che un po’ alla volta si possa tornare a vivere anche la montagna, ma per il momento è doveroso per tutti seguire rigorosamente le disposizioni» del Consiglio federale e del Governo ticinese.