Fotografie di Jolanda Negroni, dipinti di Remo Polito e manufatti in legno di Fausto Pellegrini. Sono le produzioni che i tre «Artisti di casa nostra» esporranno nel corso del prossimo weekend al Policentro della Valle Morobbia, a Pianezzo, su iniziativa della locale Associazione di quartiere. L’appuntamento sia per sabato 22 che per domenica 23 gennaio è dalle 10 alle 17. L’ingresso è gratuito, ma consentito solamente presentando il certificato Covid.