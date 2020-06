Fra fondamenta mancanti e controlli da migliorare

«Gli audit in corso dovranno fornire indicazioni circa ulteriori strumenti e misure organizzative da adottare e attuare per assicurare anche al Municipio e, eventualmente, al Consiglio comunale, tramite le proprie commissioni, un controllo più immediato e tempestivo dell’evoluzione del programma lavori e della relativa spesa, evitando che situazioni del genere possano riprodursi». Il tema è quello dei sorpassi di spesa per 5 milioni di franchi in tre opere comunali e l’Esecutivo in questione è quello di Bellinzona.

Che così risponde all’interpellanza dei Verdi (Marco Noi e Ronnie David) sulla vicenda scoppiata da poco più di un mese, per far luce sulla quale sono in corso due perizie (una interna e l’altra esterna, affidata ad una società zurighese) e l’inchiesta amministrativa e disciplinare a carico del direttore del Settore opere pubbliche cautelativamente sospeso. Finora, ricordiamo, non è stata fatta nessuna segnalazione al Ministero pubblico.

Tre progetti ai raggi X

Come era già successo durante la seduta extra-muros del Legislativo andata in scena a Sementina a fine maggio, il consesso guidato dal sindaco Mario Branda non si addentra negli aspetti che sono oggetto di indagine. Per quelli bisognerà aspettare o il prossimo Consiglio comunale (in programma il 30 giugno) oppure, in caso di ritardo nella consegna degli audit prevista appunto per fine mese, all’inizio di luglio. Brevemente, prima di proseguire, ricordiamo che i progetti passati ai raggi X sono la realizzazione del Policentro della Morobbia di Pianezzo, l’ammodernamento dello stadio Comunale ed il restauro e la riqualifica dell’ex oratorio di Giubiasco (il 15 aprile scorso è scattato il blocco del cantiere).

Il Municipio fornisce qualche spiegazione in più in merito a quest’ultima opera: «Allo stato delle cose non vi è ancora stato un superamento del credito stanziato. La proiezione elaborata indica tuttavia una possibile spesa finale, ove non venissero adottati correttivi, di 10,2 milioni, per un superamento quindi di 2,2 milioni (28%). Gli approfondimenti in corso dovranno chiarire la possibilità di correzioni e modifiche». L’Esecutivo spiega perché si è dovuto procedere alla demolizione dell’edificio; in sostanza poiché non c’erano (più) le fondamenta. Così invece che procedere ad un rinforzo, costoso, si è optato per abbattere completamente lo stabile.

Polmone verde

Per il resto il Municipio chiarisce la prassi in vigore per quanto concerne la gestione dei cantieri più importanti: «Il Settore delle opere pubbliche ha il compito – progetto per progetto – di controllare l’evoluzione dei costi in ogni fase di cantiere e di riferire a scadenze regolari al Municipio. Parallelamente il Settore finanze vigila affinché la spesa non superi i limiti di credito avallati dal Consiglio comunale o dal Municipio in caso di investimenti in delega».

A questo proposito si segnala, come abbiamo riferito in breve sull’odierna edizione cartacea, che il credito per la prima tappa dei lavori al Parco urbano (2,82 milioni di franchi) potrebbe sforare di circa il 9%: «Secondo le informazioni e le indicazioni del Settore opere pubbliche, i problemi in questo caso erano da ricondurre principalmente a ‘difetti’ di progettazione. Non sono quindi stati adottati (...) correttivi dal punto di vista dell’organizzazione interna e dei processi».

