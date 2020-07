Fra opere, ex Comuni e la funzione di capoprogetto

Il PPD di Bellinzona torna a parlare di opere, prendendo spunto dalla risposta data un mese fa dal sindaco Mario Branda durante la seduta di Legislativo extra-muros a Sementina ad un’interpellanza dei Verdi. E lo fa attraverso un’interrogazione presentata dai consiglieri comunali Davide Pedrioli e Claudio Cattori, i quali si chinano sulla figura del capoprogetto nella gestione dei progetti infrastrutturali ripresi dai 13 «vecchi» Comuni che dall’aprile 2017 compongono la nuova Bellinzona. Una figura che ha un ruolo importantissimo, nel senso che deve essere il «riferimento che dalle prime fasi (definizione dell’obiettivo del progetto) fino all’ultima (collaudo/certificazione e chiusura dei costi) non viene cambiato». Deve, insomma, tenere sotto controllo tutti gli aspetti. In particolare i seguenti tre: qualità, tempi e costi.

Pedrioli e Cattori domandano pertanto all’Esecutivo cittadino come è stata assicurata la continuità della funzione centrale del capoprogetto nel passaggio dei progetti infrastrutturali dagli ex Comuni alla Bellinzona aggregata: «Ci si è avvalsi dei consulenti tecnici del progetto aggregativo? Si è potenziato, per questo importante compito, le risorse umane del Dicastero opere pubbliche?». I consiglieri comunali PPD vogliono inoltre sapere chi designa il capoprogetto per i progetti infrastrutturali: il Municipio o il capodicastero?