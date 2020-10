Del progetto scelto dal collegio d’esperti per dare vita al futuro quartiere delle Officine FFS di Bellinzona ne abbiamo scritto ripetutamente negli ultimi giorni. Ma vi sono altri quattro team interdisciplinari che hanno partecipato al mandato di studio in parallelo. Le loro visioni, alla pari di quella vincitrice, si possono ammirare nella mostra allestita fino al 7 novembre nella tensostruttura in piazza del Sole. Nelle prossime righe vi riassumeremo i contenuti più significativi. Ulteriori info su www.quartiereofficine.ch.

La piazza e l’edificio di otto piani

Arge Kcap&Studio Vulkan ha immaginato un complesso abitativo a sud, al centro un campo sperimentale con capannoni ed edifici ritenuti meritevoli di conservazione e a nord ancora delle residenze. La «passeggiata rossa» conduce i cittadini nel Parco delle Officine per una Turrita «car free». Il consorzio Bellinzona Città in movimento ha disegnato nel cuore del futuro comparto una piazza rettangolare, tra il quartiere di San Giovanni e il limite edificatorio dello stabilimento industriale, parallela a via Lodovico il Moro. L’agorà è intesa come porta d’entrata. Un’altra caratteristica della visione concepita dagli specialisti ticinesi è l’edificio amministrativo pubblico di otto piani verso la stazione con la «Cattedrale» quale centro della vita sociale.

Uno spazio culturale

Il team Office Kersten Geers David van Severen+l’AUC+Mosbach Paysagistes si contraddistingue invece per i grattacieli e per il grande parco lungo la linea ferroviaria nonché per i quattro blocchi urbani (Parco dell’innovazione, strutture scolastiche di terzo livello, scuola e centro culturale-comunale). Infine il Team SAM con otto lotti residenziali, due ad uso scolastico ed altrettanti per il Parco dell’innovazione. Gli edifici a corte sono semiaperti ed interconnessi. Non mancano inoltre gli orti urbani.

