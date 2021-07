Frana di Gudo, iniziati i lavori di sgombero della strada

Dovranno pazientare ancora qualche giorno le nove persone sfollate dalle loro abitazioni nella notte tra martedì e mercoledì a causa dello smottamento avvenuto sulla collina sopra il paese di Gudo. Tutti hanno trovato senza grandi difficoltà una sistemazione alternativa. Vi dovranno fa capo almeno fino all’inizio della prossima settimana. Prima è poco probabile che possano rientrare nelle loro abitazioni. Anche perché è verosimile che i lavori di sgombero di via Sasso Grande possano concludersi prima. Sono iniziati questo pomeriggio approfittando della fine delle precipitazioni, ma il materiale franato dalla montagna è parecchio. Bisogna poi considerare, spiega il responsabile del settore ambiente dei Servizi urbani comunali Daniele Togni, che per il weekend sono annunciate nuove piogge. Per non mettere a repentaglio l’incolumità degli operai, se le precipitazioni dovessero risultare abbondanti i lavori sarebbero immediatamente sospesi. La tregua concessa in queste ore dalla meteo ha anche consentito di eseguire i primi interventi di messa in sicurezza della zona in cui si trovano le tre abitazioni lambite dallo scoscendimento, con in particolare la rimozione dei sassi. Come detto si dovrà attendere il via libera di geologi e tecnici prima di rendere di nuova accessibile la zona del Sasso Grande. Non è escluso che, se le condizioni lo permetteranno, gli sfollati possano raggiungere a piedi e accompagnati le loro abitazioni per recuperare eventuali oggetti di prima necessità che non hanno potuto prendere con loro quando hanno dovuto uscire di casa in fretta e furia nel cuore della notte.