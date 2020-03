«Le scuole comunali di Bellinzona restano aperte». Dopo che nella mattinata odierna il Municipio guidato dal sindaco Mario Branda aveva comunicato la sua strategia generale a livello comunale contro il coronavirus, poco fa ha fatto chiarezza anche sul tema, caldissimo, della frequenza scolastica. Lo ha fatto pubblicamente dopo aver incontrato il Collegio dei direttori dell’Istituto scolastico comunale per fare il punto alla situazione dopo il trambusto odierno, generato anche dalle decisioni delle Città di Lugano e Locarno di sospendere l’obbligatorietà per scuole dell’infanzia ed elementari, contrariamente a quanto richiesto ieri dal Governo. Ebbene, come detto Bellinzona segue l’invito del Consiglio di Stato: le lezioni proseguono, insomma. «Municipio e Direttori uniti, comunicano che le scuole comunali della Città restano aperte in conformità alle istruzioni e raccomandazioni delle Autorità federali e del Cantone ed invitano le famiglie a portare a scuola i bambini, potendone garantire la corretta presa a carico pedagogica e sanitaria», si legge nel comunicato. «Naturalmente devono al contrario essere tenuti a casi gli allievi con i sintomi indicati dalle autorità sanitarie (www.ti.ch/coronavirus), così come devono fare gli stessi docenti», si precisa. Infine, l’Esecutivo della capitale annuncia che sabato 14 marzo si terrà un incontro tra Cantone e Comuni proprio sul tema dell’apertura delle scuole durante questa emergenza: «Alla luce di queste discussioni e di eventuali decisioni saranno diramate ulteriori informazioni per la prossima settimana».