Frontale a Pian San Giacomo, disagi al traffico

Un incidente della circolazione è avvenuto sabato mattina, attorno alle ore 11.45, sulla A13 del San Bernardino, in territorio di Pian San Giacomo. Stando alle prime informazioni due vetture, una Volvo e una Tesla, entrambe immatricolate in Germania, si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM grigionese, del SALVA e di Tre Valli Soccorso, oltre ai pompieri del Centro di Intervento del San Bernardino e quelli dell’Alta Mesolcina. La Polizia Cantonale ha provveduto immediatamente alla chiusura della A13 e della galleria del San Bernardino e questo ha causato grossi disagi alla circolazione. Il bilancio del sinistro sarebbe di sette occupanti feriti, tutti apparentemente in modo non grave.