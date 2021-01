Frontale contro un muro in Vallemaggia, oggi poco dopo le 17.30 in territorio di Maggia. Un 53enne cittadino italiano residente nel Luganese circolava alla guida di una monovolume sulla strada cantonale in direzione di Locarno quando, in base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha invaso la corsia di contromano, andando a collidere frontalmente contro un muro di sostegno sito sul lato della carreggiata. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Locarno, sono intervenuti i pompieri di Maggia e i pompieri di Locarno, nonché i soccorritori del Salva e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo e agli altri occupanti del veicolo, una donna e tre bambini, li hanno trasportati in ambulanza e in elicottero all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica hanno riportato tutti lievi ferite.