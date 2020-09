Una moto immatricolata nel canton San Gallo, che circolava verso Intragna, in una curva, è entrata in collisione con un’Audi immatricolata in Ticino che circolava in senso opposto. Entrambi i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti e soccorsi dal personale sanitario del SALVA. Dopo le prime cure entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale la Carità di Locarno. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.