Non è passata la linea difensiva improntata sull’«abbiamo protetto noi e gli altri spettatori». Il giudice della Pretura penale di Bellinzona Flavio Biaggi, ancora una volta, è stato inflessibile. Condannando oggi, a pena pecuniaria sospesa di 30 aliquote giornaliere da 90 e 100 franchi, per il reato di sommossa, due tifosi dell’Hockey club Ambrì-Piotta (HCAP) che il 14 gennaio 2018 parteciparono ai disordini avvenuti all’esterno della Valascia prima della partita con il Losanna.

Una domenica pomeriggio da incubo, con scene di violenza come non si vedevano da anni alle nostre latitudini. Fortunatamente nessuno rimase ferito in modo grave. Per il magistrato quel giorno ci fu «uno scontro vero e proprio. Dai filmati agli atti si vede, in particolare, che quelli che hanno attaccato con più veemenza...