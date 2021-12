Seduta decisamente convulsa per il Consiglio comunale di Bellinzona, tuttora in corso. Dopo una lunga discussione partita dal postulato presentato da Brenno Martignoni Polti (Lega-UDC), buona parte del Legislativo ha abbandonato la sala per motivi sanitari, legati ovviamente alla pandemia da coronavirus. E questo nonostante la Sezione degli enti locali ha assicurato che la riunione del plenum poteva tenersi regolarmente, come peraltro stanno facendo proprio in questi minuti altri Comuni (Locarno in primis). Questo quanto spiegato dal vicepresidente Alberto Casari (Unità di sinistra). I gruppi PPD, Lega-UDC (quasi tutti gli esponenti) e Verdi-MPS-FA-POP hanno lasciato la sala per protesta. Sono rimasti 34 consiglieri comunali.