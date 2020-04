Fumata bianca alla Intervalves

Fumata bianca nelle trattative per la definizione del piano sociale a favore dei dipendenti dell’Intervalves Technologies AG di Biasca. La scorsa settimana i vertici aziendali ed i rappresentanti dei lavoratori, affiancati dai partner sindacali, hanno infatti raggiunto un accordo. Prevede il versamento di una buona uscita che potrà contribuire a mitigare il danno conseguente alla perdita dell’impiego con la quale saranno confrontati dalla prossima estate i 25 dipendenti dell’azienda insediata nella zona industriale del borgo. È questo l’orizzonte temporale per la cessazione dell’attività preconizzato dalla direzione della Intervalves Technologies AG attiva da anni nella produzione di valvole per motori. «La speranza è che i lavoratori possano trovare presto una nuova occupazione» rileva il sindacalista dell’OCST Claudio Isabella. E per dar sostanza al suo auspicio, aggiunge che l’azione comune di direzione aziendale, Ufficio regionale di collocamento e sindacato OCST è proprio finalizzata a fare in modo che coloro i quali rimarranno senza lavoro quando le