Il fumo potrebbe essere vietato nei parchi gioco di Bellinzona, rimanendo invece consentito alle fermate dei bus. Esaminando una mozione del consigliere comunale Renato Züger, il Municipio cittadino ha fatto dei distinguo. Nelle sue osservazioni preliminari alla proposta ha giudicato condivisibile l’idea di tutelare la salute dei bambini introducendo il divieto di fumare nei parchi gioco, un luogo pensato essenzialmente proprio per i piccoli. Si tratterebbe in questo senso di proteggere contro gli effetti del fumo passivo una fascia particolarmente vulnerabile della popolazione, estendendo il divieto già esistente a livello cantonale ticinese negli edifici scolastici e nelle loro immediate vicinanze, ad esempio negli spazi di accesso alle sedi.

«Luoghi non distinguibili»Prendendo posizione sulla...