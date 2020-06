Poco prima delle ore 20.30 di questa sera, in uno stabile in via Alberto di Sacco a Bellinzona è stato visto del fumo proveniente dalle finestre dell’edificio. I pompieri, intervenuti sul posto, hanno appurato che all’origine del fumo vi era un incendio che si stava sviluppando in uno studio medico. A titolo precauzionale il resto degli inquilini è stato fatto uscire fino alla fine delle operazione di spegnimento e aerazione dei vani da parte dei pompieri. Sul posto anche la Croce Verde di Bellinzona ma apparentemente nessuno avrebbe riportato conseguenze nel sinistro. La Polizia ha isolato la zona per agevolare le operazioni di soccorso. Al momento non sono note le cause che hanno generato il sinistro.