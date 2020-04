Questo pomeriggio attorno alle 15:45 è stato segnalato del fumo denso uscire dalla tromba dell’ascensore di uno stabile in via dei Gelsi a Lumino. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona ed i soccorritori della Croce Verde, oltre gli agenti della Polizia, che a titolo precauzionale hanno evacuato lo stabile mentre i pompieri cercavo la fonte del fumo. In base alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, sembra che si era sviluppato un incendio nel motore dell’ascensore. Una volta ripristinata la situazione, tutti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni.