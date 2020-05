Questa sera, poco prima delle 20, in uno stabilimento industriale in via Serrai a Sant'Antonino è stato segnalato del fumo all'interno dei locali. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri di Cadenazzo che hanno subito iniziato le operazioni di evacuazione del personale ancora presente. Dalle prime informazioni raccolte da Rescue Media sembrerebbe che all'origine del fumo vi fosse un principio di incendio nell'impianto di ventilazione. Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso. Una volta ripristinata la situazione le persone sono potute rientrare. Non si registrano conseguenze per le persone ed anche i danni sarebbero apparentemente limitati.